Наместник Соловецкого монастыря Порфирий удалил обращение о последствиях вакцинации после критики руководства РПЦ

Наместник Соловецкого монастыря Порфирий удалил свое обращение о последствиях вакцинации после критики руководства Русской православной церкви. В заявлении игумена, размещенном на странице обители во «ВКонтакте» говорится, что он сожалеет, что обратился к аргументам, выходящим за рамки его знаний и тем самым породил ошибочные рассуждения среди верующих. При этом епископ вновь подчеркнул, что считает недопустимым принудительную вакцинацию.

Обращение было размещено на YouTube-канале Соловецкого монастыря и в различных соцсетях накануне. В нем Порфирий утверждал, в частности, что в результате встраивания компонентов вакцины якобы получается генетически модифицированный или отредактированный человек и что это может повлечь за собой необратимые изменения в человеке как в образе Божием.

В Московской патриархии заявили, что нельзя высказываться публично в сложных естественно-научных сферах знания, не имея соответствующего образования, и тем более делать это с амвона, предавая священный авторитет антинаучным ошибкам.

