Российское правительство подготовило ранее анонсированный проект «Санитарный щит»

Он направлен на защиту санитарно-эпидемиологической безопасности страны и предполагает разработку тест-систем на новые инфекции за четыре дня и вакцин против них за четыре месяца. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, на финансирование проекта до 2024 года будет выделено 30 миллиардов рублей.

