18-летнюю девушку, сбившую троих детей на пешеходном переходе, отправили в СИЗО до 16 сентября

Тверской суд Москвы изменил меру пресечения 18-летней Валерии Башкировой, сбившей на машине троих детей на западе Москвы. Ее перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Под стражей она останется до 16 сентября. Расследование находится на контроле столичной прокуратуры, — сообщается на ее сайте.

Сегодня следствие ужесточило обвинение. Теперь девушку обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В МВД это объяснили смертью двух пострадавших.

Авария произошла 16 июля на улице Авиаторов. Студентка, находясь за рулем иномарки, сбила двух взрослых с детьми, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Позже двое детей, 3-х и 5 лет, скончались. 9-месячный малыш остается в больнице. По данным Госавтоинспекции, в момент ДТП Башкирова была трезва, права она получила в прошлом году.

По одной из версий, ДТП произошло, поскольку водитель отвлеклась на телефон. При этом, по данным интернет-издания Газеты.ру, местные жители отмечали, что дорога в этом месте спроектирована плохо, и пешеходы там попадают в слепую зону. Жители соседних домов неоднократно просили поставить на этом месте светофор, но лишь спустя несколько часов после трагедии там появился так называемый лежачий полицейский.

