Международная федерация футбола дисквалифицировала трех российских футболистов за нарушение антидопинговых правил

Они наказаны на основании данных из базы Московской антидопинговой лаборатории. Как сообщается на сайте ФИФА, Иван Князев и Дарья Мещерякова получили по два года дисквалификации, Владимир Обухов признал нарушения и сотрудничал с организацией, поэтому его срок до полугода.

О том, что ФИФА открыла дисциплинарные дела в отношении трех игроков из России по подозрению в нарушении антидопинговых правил в 2013 году, стало известно еще в марте. Тогда их имена не разглашались. Позже сообщалось лишь про Обухова.