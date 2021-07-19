Они наказаны на основании данных из базы Московской антидопинговой лаборатории. Как сообщается на сайте ФИФА, Иван Князев и Дарья Мещерякова получили по два года дисквалификации, Владимир Обухов признал нарушения и сотрудничал с организацией, поэтому его срок до полугода.
О том, что ФИФА открыла дисциплинарные дела в отношении трех игроков из России по подозрению в нарушении антидопинговых правил в 2013 году, стало известно еще в марте. Тогда их имена не разглашались. Позже сообщалось лишь про Обухова.
Международная федерация футбола дисквалифицировала трех российских футболистов за нарушение антидопинговых правил
Они наказаны на основании данных из базы Московской антидопинговой лаборатории. Как сообщается на сайте ФИФА, Иван Князев и Дарья Мещерякова получили по два года дисквалификации, Владимир Обухов признал нарушения и сотрудничал с организацией, поэтому его срок до полугода.