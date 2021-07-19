По меньшей мере девять человек пострадали в результате наезда машины на террасу бара в испанской Марбелье

По данным газеты Ван Гуардиа, водитель задержан. Им оказался 30-летний испанский подданный.

Правительство Андалусии подтвердило инцидент, сообщив о пяти пострадавших. По данным испанских СМИ, в крови подозреваемого не выявлено алкоголя или наркотиков. В салоне он находился вместе со своими родителями. Полиция не считает, что наезд был предумышленным и выясняет причины произошедшего.

