По данным газеты Ван Гуардиа, водитель задержан. Им оказался 30-летний испанский подданный.
Правительство Андалусии подтвердило инцидент, сообщив о пяти пострадавших. По данным испанских СМИ, в крови подозреваемого не выявлено алкоголя или наркотиков. В салоне он находился вместе со своими родителями. Полиция не считает, что наезд был предумышленным и выясняет причины произошедшего.
По меньшей мере девять человек пострадали в результате наезда машины на террасу бара в испанской Марбелье
По данным газеты Ван Гуардиа, водитель задержан. Им оказался 30-летний испанский подданный.