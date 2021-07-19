Девушке, сбившей троих детей на западе Москвы, ужесточили обвинение

Теперь Валерию Башкирову обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Следствие просит суд перевести ее из-под домашнего ареста в СИЗО. В пресс-службе столичного главка МВД пояснили, что это связано со смертью двух пострадавших детей.

Авария, виновницей которой стала 18-летняя студентка, произошла 16 июля на улице Авиаторов. Она сбила двух взрослых с тремя детьми, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Позже двое детей – трех и пяти лет – скончались в больнице. Девятимесячный малыш остается в больнице с травмами. По данным Госавтоинспекции, москвичка в момент ДТП была трезвой. Права она получила в прошлом году. Машина принадлежит ее матери.