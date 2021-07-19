«Новая»: Перед выборами в ГД и Заксобрание Петербурга двое кандидатов изменили имя и фамилию на Борис Вишневский

«Новая газета» выяснила, что перед сентябрьскими выборами в Госдуму и Заксобрание Петербурга двое кандидатов изменили имя и фамилию на Борис Вишневский. Таким образом они стали тезками руководителя фракции «Яблока» в городском парламенте. У всех троих отличаются только отчества. Кандидат от «Яблока» — Лазаревич. О двух новых выдвиженцах ранее никто не слышал, отмечает газета.

Ранее интернет-издание «Фонтанка» писала о трех Борисах Вишневских в бюллетенях на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Тогда представитель «Яблока» назвал это «высокой оценкой» его заслуг и «неплохой рекламой».