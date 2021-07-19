Один из авторов музыки для церемонии открытия Олимпиады в Токио заявил об уходе из команды по организации Игр

Один из авторов музыки для церемонии открытия Олимпиады в Токио Кейго Оямада заявил об уходе из команды по организации Игр. В своем твиттере он извинился за произошедшее, поблагодарил за критику и пообещал с этого момента строго оценивать свои намерения и действия. Поводом для ухода японского музыканта стали его старые интервью, в которых он рассказал о своих издевательствах над одноклассниками, в том числе с инвалидностью, — и, как пишет агентство Kyodo, не проявил должного сожаления по поводу своих действий.