Росавиация отказала российским авиакомпаниям в полетах на египетские курорты

Всего, как следует из приказа ведомства, перевозчики получили отказы примерно по ста направлениям, в том числе в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после взрыва на борту самолета Когалымавиа, жертвами которого стали свыше 220 человек. В ФСБ признали случившееся терактом.

8-го июля президент Владимир Путин отменил этот запрет. Предполагалось, что туркомпании смогут возобновить отправку туристов на курорты примерно к концу месяца