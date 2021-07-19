Евросоюз инициировал разбирательство в ВТО из-за дискриминации российскими госкомпаниями иностранных поставщиков

В частности, речь идет о норме, при которой государство субсидирует 15% стоимости некоторых видов отечественных товаров при участии в закупках госкомпаний. Еврокомиссия также оспорит нормы квотирования и необходимости обоснования закупки у иностранного поставщика. В пресс-релизе Еврокомиссии такая практика противоречит правилам ВТО.

В министерстве экономического развития России с этими претензиями не согласны.