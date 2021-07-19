Суд обязал «Важные истории» опровергнуть информацию о покупке «Роснефтью» доли в шинной компании Pirelli

Арбитражный суд Москвы обязал интернет-издание «Важные истории» опровергнуть информацию о покупке «Роснефтью» доли в шинной компании Pirelli. При этом в самой редакции настаивают, что взяли эти данные из сообщений государственных информагентств.

«Роснефть» подавала иск к «Важным историям» из-за публикации, в которой утверждалось, что акции итальянского производителя шин Pirelli стоимостью в 553 млн евро перешли к людям, близким к руководству российской нефтяной компании. В своем иске она настаивала, что в материале сделаны несоответствующие действительности выводы. Однако «Важные истории» привели в обоснование своей позиции несколько материалов агентств ТАСС, «Интерфакс» и РИА Новости. В частности, они сообщали, что «Роснефть» в 2014 году намеревалась приобрести акции холдинга, который владеет долей в Pirelli.

Причем агентства публиковали и позицию руководства итальянской компании по поводу сделки. Помимо этого «Важные истории» привели ссылки на брошюры самой «Роснефти», в которых говорилось о планах войти в акционерный капитал Pirelli. Как отмечают журналисты, на протяжении 7 лет в нефтяной компании эти данные не пытались опровергнуть. Теперь же, по решению суда, материалы «Важных историй», касающиеся этой сделки, должны быть удалены.

Весной этого года у главреда «Важных историй» Романа Анина прошел обыск, который формально был связан с жалобой бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина. Поводом был материал Анина в «Новой газете», где утверждалось, что Ольга Сечина часто проводит время на яхте стоимостью в 100 млн долларов.