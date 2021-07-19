Басманный суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей журналистку сетевого издания «Лента.ру» Анастасию Завьялову, сообщившую об избиении в автозаке. Ее признали виновной в мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Об этом сказал интернет-изданию «МБХ медиа» главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров. По его словам, решение будет обжаловано.

Завьялову задержали в минувшую субботу на Чистых прудах, когда она пыталась снять, как полицейские ведут в автозак ребенка. Журналистке заломили руку, на женщину наступили коленом и ударили головой об стол. Выходные она провела в отделе полиции.

Ее подруга, Полина Глухова рассказала интернет-изданию «Медиазона», что Завьяловой предлагали себя оговорить, чтобы избежать уголовного преследования.

Союз журналистов России следит за ситуацией и готов оказать Завьяловой юридическую поддержку. Об этом сказал Эху глава Союза Владимир Соловьев.

«Ситуация недопустимая, ситуация странная, непонятная. Мы вчера отправили запрос в Центральный аппарат МВД, ответ пока достаточно невнятный, мы будем следить за ситуацией, если права нашей коллеги будут нарушены, если она сама ни в чем не виновата, конечно, наш центр юридической поддержки окажет ей любую юридическую помощь», — сказал он.