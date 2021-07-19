Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге

По его словам, в городе основная часть деревьев — тополя, пух от которых «надоел уже практически всем»: «Мало того, что он лезет в лицо, заполняет квартиры и вызывает аллергию, в этом году он стал причиной сотен пожаров», — написал чиновник в инстаграме. Он считает, что за 10-15 лет можно успешно заменить все тополя в парках и на улицах на другие деревья.
2021-07-19T18:32:14+03:00
2021-07-19T18:32:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 19 июля 2021
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