Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге

По его словам, в городе основная часть деревьев — тополя, пух от которых «надоел уже практически всем»: «Мало того, что он лезет в лицо, заполняет квартиры и вызывает аллергию, в этом году он стал причиной сотен пожаров», — написал чиновник в инстаграме. Он считает, что за 10-15 лет можно успешно заменить все тополя в парках и на улицах на другие деревья.