Президент Владимир Путин назвал несколько нерешенных проблем в России, которые очень чувствительны для людей

По его словам это бедность, низкие доходы многих семей, качество медпомощи и изношенность школьных зданий. В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и проектам, глава государства сказал, что об этих и других острых вопросах граждане говорили во время прямой линии.

Путин подчеркнул, что в России необходимо наращивать темп изменений, в том числе в экономике, социальной сфере и развитии регионов и не искать оправданий для того, чтобы отсрочить данные людям обещания.

