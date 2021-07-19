18-летней москвичке, сбившей троих детей на западе Москвы, ужесточили обвинение

Валерию Башкирову обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Следствие ходатайствует о переводе ее из-под домашнего ареста в СИЗО. В пресс-службе столичного главка МВД пояснили, что это связано со смертью двух пострадавших.
2021-07-19T18:31:09+03:00
2021-07-19T18:31:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 19 июля 2021
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