Площадь природных пожаров в Якутии превысила полтора миллиона гектаров

Дымом заволокло десятки населенных пунктов, в том числе региональный центр.

Из почти сотни очагов наибольшее беспокойство вызывают пожары возле поселка Сюльдюкар. Огонь остановился в четырех километрах от домов. Стихия угрожает и Светлинской гидроэлектростанции. Замглавы МЧС Илья Денисов говорит, что работы у спасателей меньше не становится. Прогноз погоды неутешительный.

Замглавы федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов призывает жителей не отчаиваться.

Якутск и еще порядка 60 населенных пунктов заволокло дымом от лесных пожаров. Жительница региональной столицы, географ Марина Драган говорит, что население привыкло к регулярным летним бедствиям. И власти, по ее мнению, могли бы делать выводы из прошедших катаклизмов.

В Якутии действует режим чрезвычайной ситуации. Роспотребнадзор сообщает о превышении в воздухе концентрации загрязняющих веществ. По реке Лене остановили движение пароходов.

Якутия – не единственный регион, где этим летом горят леса. С природными пожарами в эти дни борются власти Карелии.