Производители хлебо-булочных изделий предупредили ритейлеров о повышении цен на свою продукцию на 7-12 процентов

В сети магазинов Верный получили такую информацию от поставщиков, хотя в других ритейлерских компаниях на запросы издания Коммерсант не ответили. Президент российского союза пекарей Алексей Лялин напомнил, что хлеб каждый год дорожает незначительно, тогда как стоимость ингредиентов – гораздо больше. Так, маргарин прибавил в цене почти на 40 процентов, а упаковочный материал на четверть. Это же подтвердил и вице-президент российского зернового союза Алексей Корбут.

Вместе с тем, в Министерстве сельского хозяйства считают, что оснований для серьезного повышения цен нет. Они стабильны и за год выросли примерно на пять процентов. Этому способствуют и субсидии, выделяемые предприятиям. Почти половина этих средств были освоены участниками рынка к июлю.

Росстат сообщил о том, что всего за неделю с 6 по 12 июля цены на хлеб выросли на величину от одного до двух десятых процента.