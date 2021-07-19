Министр здравоохранения Мурашко объяснил, что новый штамм коронавируса поражает организм человека быстрее предыдущих

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил, что новый штамм коронавируса поражает организм человека быстрее, чем предыдущие.

Мурашко отметил, что при лечении необходимо учесть ускоренное развитие болезни.

Что касается Москвы, то здесь, по мнению властей, ситуация начала улучшаться, в том числе и благодаря успешной прививочной кампании. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сказал в эфире Первого канала.

За последние сутки коронавирус подтвердился у более чем 4 тысяч москвичей.

Несмотря на то, что Русская православная церковь в последнее время сделала несколько заявлений о необходимости вакцинации, некоторые ее деятели продолжают придерживаться прямо противоположной точки зрения. Так, наместник Соловецкого монастыря епископ Порфирий в своем выступлении перед паствой выразил опасения, что вакцина от коронавируса может отредактировать геном человека и повредить в нем образ Бога. Отметим, что ученые-микробиологи однозначно заявляют, что вакцинация, тем более вакцинами, которые употребляются в России, не редактируют геном человека.

