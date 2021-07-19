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18:12, 19 июля 2021

Тяжёлая техника засыпала вход в подземную частную тюрьму, которую журналисты обнаружили под заброшенным коттеджем

Тяжёлая техника засыпала вход в подземную частную тюрьму, которую журналисты обнаружили под заброшенным коттеджем к северу от Петербурга. Работы начали через час после публикации материала о бункере.

Спуск в бетонный подвал с помещением для приёма заключённых, караульным пунктом и камерами с двухъярусными кроватями, перекрыли по распоряжению следственного комитета. Об этом со ссылкой на свои источники рассказывает портал 47-ньюз. Журналисты этого издания обследовали подземелье под заброшенным частным домом на уединённом участке в 40 километрах от Петербурга. В бункер можно было заехать на небольшом микроавтобусе через бетонную плиту, которую опускали в гараже с помощью специального механизма. Внутри за массивными металлическими воротами и просторной площадкой для разворота по перекрытым решётками коридорам авторы материала прошли к двухместным тюремным камерам. Журналисты отметили, что интерьеры помещений копируют обстановку государственного учреждения.

В одной из комнат обнаружили глубокий затопленный проём, который может вести на ещё один ярус сооружения. Однако после того, как вход засыпали грунтом, попасть туда уже невозможно. Сотрудники следственного комитета закончили изучение объекта год назад, однако, по неофициальным данным, так и не определили, кто и зачем построил под коттеджем частную тюрьму.

По информации журналистов, первым собственником участка был бывший начальник оперчасти петербургского следственного изолятора №4. Именно в этом учреждении три года назад погиб предприниматель Валерий Пшеничный. Издание «Новая газета» сообщало, что на его теле обнаружили следы изнасилования и пыток, однако, по версии следствия, он покончил с собой.

Эксперты в сфере строительства, с которыми поговорили авторы материала о подземной тюрьме, оценили стоимость сооружения в сумму около полумиллиона долларов.


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