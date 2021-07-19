Мосгорсуд отклонил жалобу адвоката Ивана Павлова на избрание ему меры пресечения в виде запрета определенных действий

Его обвиняют в разглашении данных предварительного следствия по делу журналиста Ивана Сафронова.

Павлову, как и по решению Басманного суда, будет запрещено пользоваться интернетом и средствами связи. При этом из мотивировочной части убрали фразу о том, что адвокат может скрыться от следствия. Также у него нет ограничений на передвижение и формально – на выполнение адвокатской деятельности. Однако Павлов, напротив, настаивал, что запрет пользоваться мобильными устройствами эту работу ограничивает, а также лишает права общаться с живущей в Германии дочерью. Интересы юриста в Мосгорсуде представляли 18 человек. Кроме того, в его поддержку было собрано более 500 поручительств.

По версии следствия, Иван Павлов незаконно организовал публикацию постановления о привлечении советника главы Роскосмоса и журналиста Ивана Сафронова к уголовному делу о госизмене. Кроме того, ему вменяют разглашение данных о секретном свидетеле. Сам адвокат, известный защитой фигурантов дел о госизмене и экстремизме, настаивает, что он, пользуясь своим статусом, сообщал лишь о фактах нарушения закона в деле Сафронова. В поддержку Павлова на этом фоне выступали многие его коллеги.

Накануне правозащитное объединение «Команда 29», которое возглавлял Павлов, объявило о прекращении своей деятельности. Адвокаты объяснили этот шаг блокировкой их сайта в России и угрозой уголовных дел. Генпрокуратура утверждала, что «Команда 29» распространяла материалы нежелательной организации.