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Эксклюзив Эха 18:10, 19 июля 2021

Спецслужбы ряда стран использовалипрограммное обеспечение для слежки за политиками, журналистами и правозащитниками

Спецслужбы целого ряда стран использовали израильское программное обеспечение для слежки за политиками, журналистами и правозащитниками. Это установило совместное расследование, проведенное ведущими западными изданиями.

Совместное расследование, проведенное ведущими западными изданиями, установило, что спецслужбы целого ряда стран использовали израильское программное обеспечение для слежки за политиками, журналистами и правозащитниками.

Би-би-си сообщает, что анализ большого количества утечек информации, осуществленный 17-ю крупнейшими мировыми средствами массовой информации, среди которых Си-Эн-Эн, Аль-Джазира, Блумберг, Вашингтон пост, Гардиан и Монд, позволил получить список из примерно 50 тысяч телефонных номеров, которые находились под постоянным наблюдением. Израильская NSO Group, поставлявшая компьютерную программу «Пегас» разведслужбам, правоохраителям и военным по всему миру с 2016 года, в минувшее воскресенье заявила, что она предназначена только для борьбы с преступниками и террористами и поставляется исключительно в страны, где «уважают права человека».

Однако, как выяснилось, около тысячи идентифицированных расследователями владельцев взломанных айфонов из 50 стран мира являются вовсе не террористами, а оппозиционными журналистами, диссидентами, адвокатами и правительственными чиновниками. В списке, уточняет британская Гардиан, также были обнаружены представители арабских королевских династий, несколько десятков правозащитников, топ-менеджеров и даже министров некоторых государств. Научный сотрудник организации, работающей при университете Торонто, первым обнаруживший, что его телефон взломан, сказал Би-би-си, для кражи персональных данных с айфона не требуется даже загрузки подброшенной пользователю ссылки: гаджет может просто находиться на столе, чтобы быть взломанным в любую секунду, когда того пожелает заказчик.

Издание рассказывает, что первый прототип программы израильская NSO Group разработала еще десять лет назад, и с тех пор ее следы обнаруживали в телефонах десяТков репортеров, активистов и правозащитников по всему миру — от Европы и Ближнего Востока до Латинской Америки. Жертвами шпионского ПО, попавшего в руки самых разных авторитарных режимов, стали около двухсот журналистов. Большая часть пользователей смартфонов из выявленного списка сосредоточена в десяти странах, среди прочих, — в Азербайджане, Бахрейне, Индии, Мексике и Казахстане. Криминалисты также установили, что слежка велась и за знакомыми убитого три года назад в Стамбуле саудовского оппозиционного журналиста Джамала Хашогги.

Компания-производитель программного обеспечения «Пегас» была основана бывшими сотрудниками отряда управления военной разведки израильской армии.

Эксперт в области высоких технологий Александр Исавнин считает, что власти любых стран располагают возможностями для слежки за интересными людьми. Просто чаще всего они лучше скрываются и не попадаются, — сказал он в интервью «Эху Москвы».
Александр Исавнин напомнил, что ранее в открытом доступе появлялись, например, личные переписки российских оппозиционеров, добытые, видимо, также не без помощи программного обеспечения для слежки.

Журналист Юрий Сапрыкин считает, что власть любой страны стремится следить за своими гражданами, особенно за людьми публичными. Такое мнение он высказал в нашем эфире.

Информационные корпорации и государства сейчас находятся в состоянии многоуровневого конфликта за владение и распоряжение личными данными, добавил Сапрыкин.



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