Мещанский суд Москвы удалился на вынесение приговора по громкому делу в отношении банка «Восточный» и Майкла Калви

Прокуратура, которая обвиняет Калви в крупной растрате, просит приговорить его к 6 годам лишения свободы условно. Сам Калви, выступая сегодня с последним словом, не признал себя виновным и заявил, что решение суда повлияет не только на него и его коллег, но и на все российское бизнес-сообщество.

Дело продолжается с 2019 года.

В феврале 2019 началось дело, которое сегодня, по словам Майкла Калви, имеет влияние на всё бизнес-сообщество в стране. Тогда основателя Baring Vostok и пятерых его коллег арестовали после обращения акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Следователи сначала завели уголовное дело по статье о мошенничестве, но позже переквалифицировали его в растрату или хищение, совершенное организованной группой.

По версии обвинения, Калви вместе с коллегами растратили два с половиной миллиарда рублей, которые банк «Восточный» выдал в качестве кредита аффилированному с фондом Baring Vostok Первому коллекторскому бюро. Позже уже на слушаниях Юсупов сказал, что был введен в заблуждение относительно стоимости акций люксембургской компании IFTG которые передали банку в качестве отступных по кредитам. Акционер подчёркивал, что эти активы стоили не четыре миллиарда рублей, как утверждала защита, а в десять раз меньше.

В свою очередь подсудимые, как писала газета «Коммерсант», настаивали на то, что Шерзод Юсупов сам был инициатором передачи банку акций, о которых идёт речь, а оценка их стоимости, которую он приводит, не верна.

В целом, Майкл Калви утверждает, что преступления, которое вменяют ему и его коллегам, никогда не было. По словам основателя фонда, никто из обвиняемых не получил какой-либо выгоды, и ущерба по результатам их действий также никто не понёс. Он добавил, что ни одного доказательства вины представлено не было, а прокуроры сами говорили, что нет ни одного свидетеля, который бы говорил о наличии состава преступления.

Калви заключил, что «решение суда отклонить обвинение стало бы огромным позитивным сигналом о независимости судов и защите прав инвесторов». Основатель фонда предположил, что такой сценарий мог бы привлечь в Россию инвестиции на миллиарды долларов.

В Кремле полагают, что приговор по делу Майкла Калви не повлияет на инвестиционный климат в России. Об этом сегодня журналистам сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в России происходит гораздо более важный процесс, это системные меры для повышения инвестиционной привлекательности страны. В этом с Песковым не согласен предприниматель Дмитрий Потапенко, поскольку всем иностранным инвесторам, по его мнению, уже давно очевидна ненадежность России в деловом плане.

По мнению экономиста, управляющего Фондом стратегического управления Management Development Group Дмирия Потапенко, иностранные инвесторы не расценивают Россию как возможность для долгосрочных вложений.

«Нельзя не согласиться с Дмитрием Песковым, что в целом уже никак [не скажется решение по делу Майкла Калви на инвестиционном климате в России]. Те, кто работает в Российской Федерации уже четко это понимают. Это совершенно определенного рода бизнес, бизнес «на полколеночки», ты стоишь на низком старте: быстро вошел, быстро вышел. В целом, на инвестиционном климате никак не скажется. То, что мы страна недолгосрочных инвестиций, думаю, что все уже это прекрасно знают. <...> Другое дело, можем ли мы этим гордиться? Мы можем гордиться скрепами, стихами, песнями, и космическими запусками, которые иногда получаются», — заключил он.

О том, что судебный процесс по делу Калви подтверждает беззащитность бизнеса перед силовиками, нашей радиостанции сказал и экономист Сергей Алексашенко, по мнению которого приговор по этому делу не окажет существенного влияния на инвестиционный климат.

Это уголовное дело демонстрирует желание росийских властей незаконно поддерживать одну из сторон коммерческого спора, — считает Алексашенко.

Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников полагает, что дело Калви негативно повлияет на инвестиционный климат. Об этом он сказал в интервью нашей радиостанции.

«Даже если человек виноват, или, как в этом случае, не очень понятна его вина, в любом случае все процессы с иностранными инвесторами благоприятно на климат инвестиционном в России не сказываются. Это событие, отягощенное многими не совсем ясными для общественности вещами, конечно, воспринимается, и на Западе, и у нас крайне негативно», — сказал он.