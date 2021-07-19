Z Архив новостей новости
5 4 6 323
Эксклюзив Эха 18:04, 19 июля 2021

Мещанский суд Москвы удалился на вынесение приговора по громкому делу в отношении банка «Восточный» и Майкла Калви

Прокуратура, которая обвиняет Калви в крупной растрате, просит приговорить его к 6 годам лишения свободы условно. Сам Калви, выступая сегодня с последним словом, не признал себя виновным и заявил, что решение суда повлияет не только на него и его коллег, но и на все российское бизнес-сообщество.
Дело продолжается с 2019 года.

В феврале 2019 началось дело, которое сегодня, по словам Майкла Калви, имеет влияние на всё бизнес-сообщество в стране. Тогда основателя Baring Vostok и пятерых его коллег арестовали после обращения акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Следователи сначала завели уголовное дело по статье о мошенничестве, но позже переквалифицировали его в растрату или хищение, совершенное организованной группой.

По версии обвинения, Калви вместе с коллегами растратили два с половиной миллиарда рублей, которые банк «Восточный» выдал в качестве кредита аффилированному с фондом Baring Vostok Первому коллекторскому бюро. Позже уже на слушаниях Юсупов сказал, что был введен в заблуждение относительно стоимости акций люксембургской компании IFTG которые передали банку в качестве отступных по кредитам. Акционер подчёркивал, что эти активы стоили не четыре миллиарда рублей, как утверждала защита, а в десять раз меньше.

В свою очередь подсудимые, как писала газета «Коммерсант», настаивали на то, что Шерзод Юсупов сам был инициатором передачи банку акций, о которых идёт речь, а оценка их стоимости, которую он приводит, не верна.

В целом, Майкл Калви утверждает, что преступления, которое вменяют ему и его коллегам, никогда не было. По словам основателя фонда, никто из обвиняемых не получил какой-либо выгоды, и ущерба по результатам их действий также никто не понёс. Он добавил, что ни одного доказательства вины представлено не было, а прокуроры сами говорили, что нет ни одного свидетеля, который бы говорил о наличии состава преступления.

Калви заключил, что «решение суда отклонить обвинение стало бы огромным позитивным сигналом о независимости судов и защите прав инвесторов». Основатель фонда предположил, что такой сценарий мог бы привлечь в Россию инвестиции на миллиарды долларов.

В Кремле полагают, что приговор по делу Майкла Калви не повлияет на инвестиционный климат в России. Об этом сегодня журналистам сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в России происходит гораздо более важный процесс, это системные меры для повышения инвестиционной привлекательности страны. В этом с Песковым не согласен предприниматель Дмитрий Потапенко, поскольку всем иностранным инвесторам, по его мнению, уже давно очевидна ненадежность России в деловом плане.

По мнению экономиста, управляющего Фондом стратегического управления Management Development Group Дмирия Потапенко, иностранные инвесторы не расценивают Россию как возможность для долгосрочных вложений.

«Нельзя не согласиться с Дмитрием Песковым, что в целом уже никак [не скажется решение по делу Майкла Калви на инвестиционном климате в России]. Те, кто работает в Российской Федерации уже четко это понимают. Это совершенно определенного рода бизнес, бизнес «на полколеночки», ты стоишь на низком старте: быстро вошел, быстро вышел. В целом, на инвестиционном климате никак не скажется. То, что мы страна недолгосрочных инвестиций, думаю, что все уже это прекрасно знают. <...> Другое дело, можем ли мы этим гордиться? Мы можем гордиться скрепами, стихами, песнями, и космическими запусками, которые иногда получаются», — заключил он.

О том, что судебный процесс по делу Калви подтверждает беззащитность бизнеса перед силовиками, нашей радиостанции сказал и экономист Сергей Алексашенко, по мнению которого приговор по этому делу не окажет существенного влияния на инвестиционный климат.
Это уголовное дело демонстрирует желание росийских властей незаконно поддерживать одну из сторон коммерческого спора, — считает Алексашенко.
Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников полагает, что дело Калви негативно повлияет на инвестиционный климат. Об этом он сказал в интервью нашей радиостанции.

«Даже если человек виноват, или, как в этом случае, не очень понятна его вина, в любом случае все процессы с иностранными инвесторами благоприятно на климат инвестиционном в России не сказываются. Это событие, отягощенное многими не совсем ясными для общественности вещами, конечно, воспринимается, и на Западе, и у нас крайне негативно», — сказал он.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неоднозначный праздник Президент Зеленский назвал Конституцию по случаю праздника «молодой и мудрой». Я бы добавила — многострадальной. Ибо когда мудрость приходит в молодости, без мучений не обошлось…

5 166 6 15575 15.07
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Литва. «Исторически выдержанная» русофобия «Форум свободной России» и прочие «интеллектуальные посиделки» российских несистемных оппозиционеров именно в Вильнюсе имеют под собой и историко-идеологическую почву. Речь здесь, конечно, в первую очередь о Великом Княжестве Литовском…

5 187 6 17588 17.07
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Либеральные вы наши Закон – строго репрессивный и направлен в первую очередь на ограничение прав граждан на мирные собрания и свободное выражение мнения. Хэштег #KilltheBill стал не менее популярным, чем фильм Тарантино…

5 246 6 29642 14.07
Блоги

+ Разработчиком нового российского боевого самолета станет компания «Сухой» Разработчиком нового российского боевого самолета станет компания «Сухой» Презентация запланирована уже на завтра…

5 156 6 19642 06:33
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

О визите спецпредставителя ОБСЕ по свободе слова на Украину и чем он закончился для свободы слова Ведущая роль Украины в такой сфере, как обеспечение свободы слова – это пример политического и юридического оксюморона, блистательное по своей наглости проявление той самой дезинформации…

5 198 6 27467 17.07
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Главная ошибка Путина – неввод войск весной 14-го года в Украину Речь идет о насильственной смене идентичности, с помощью этой анти-России создать такой конфликт, с помощью которого сменить руководство России, назначить марионетку типа Навального…

5 231 6 35031 15.07
Блоги

+ В Великобритании проходят премьерные показы оперы об отравлении Александра Литвиненко В Великобритании проходят премьерные показы оперы об отравлении Александра Литвиненко Разрешение на постановку дала его вдова Марина Литвиненко…

5 50 6 7718 15.07
8читать ;смотреть
Интервью Интервью

Андрей Луговой гость: Андрей Луговой депутат Госдумы, член фракции ЛДПР

Какой бы сценарий не был бы показан в этой опере, я думаю, что сценарий все равно писался в недрах спецслужб Великобритании, и вместо этого оперного ужаса я с удовольствием посмотрел бы засекреченное уголовное дело о гибели Литвиненко…

5 68 6 10846 15.07
#слушать 23:39 8читать $скачать HD / SD
Интервью Интервью

Николай Рыбаков гость: Николай Рыбаков председатель партии «Яблоко»

Сейчас нужно предпринимать экстренные меры. Наша позиция: нужно ввести сейчас режим нерабочих дней на 2 недели с возможностью продления еще на неделю…

5 41 6 8183 15.07
#слушать 52:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: В Украине это воспринимается так: я вам написал, почему я на вас пойду Путин пытается управлять Украиной. Он это делает разными способами – вот сейчас он статью написал, до этого военные какие-то истории. Он это пытается делать через «Северный поток-2»...

5 77 6 15259 11:54
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Об историческом будущем России и Украины В последней статье Путина желаемая Россия предстает уже как моноэтническое государство, как территория, где культурно-исторические рубежи должны совпадать с политическими границами…

5 167 6 33743 11:37
Блоги

Следователи в Москве начали проверку из-за конфликта между женщиной и полицейским Поводом для разбирательства стало видео, на котором неизвестная толкает сотрудника МВД, после чего его коллега хватает женщину за волосы и усаживает в служебный автомобиль…

5 42 6 9420 11:57
Блоги

Карина Орлова журналист

Худшие из худших как орудие зла Книга Вольфа с бесстыжими откровениями Трампа в очередной раз заставляют содрогнуться от того, как легко такая великая страна, как США, смогла погрузиться в пучину коррупции и властного беспредела на четыре года…

5 183 6 41227 14.07
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Новая власть в Афганистане: героина станет еще больше? Новая власть в Афганистане: героина станет еще больше? Еще одна напасть надвигается на нас: прогнозируется резкое увеличение количества героина на мировом рынке. Источник понятен. Это Афганистан…

5 35 6 8309 09:18
8читать ;смотреть
Интервью Брифинг с Дмитрием Песковым

Дмитрий Песков гость: Дмитрий Песков пресс-секретарь Президента России

Д.Песков: Россия ниоткуда не выходила. Президент констатирует эту ситуацию, этот юридический принцип.
М.Курников: То есть выход из Советского Союза — это не выход России из СССР, это выход всех республик. Я правильно понимаю логику президента?
Д.Песков: Ну конечно…

5 51 6 12258 13.07
Блоги

Владимир Токарев консультант по управлению, директор

Русские и украинцы Поэтому вся полезная история Украины и России — она, как бы, не имеет большого значения — закон расхождения уже сделал свое черное дело…

5 25 6 6517 12.07

Популярное за неделю

Новости

Вестминстерский магистратский суд Лондона рассмотрит дело об экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США Слушания были перенесены из-за состояния здоровья Тинькова, который болен лейкемией в острой форме…

5 7 6 13799
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Может, Путин не имел в виду ничего плохого. Но у него получилась статься о вкусной и здоровой пище. В качестве вкусной и здоровой пищи фигурирует Украина. Отношение к ней — как к котлете, которая исторически сервирована под московскую вилку…

5 30 6 85870 14.07
#слушать 51:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3493004
«Российские авантюристы XVII-XIX веков»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 5128 18.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не QR тебе Столица. Россиян сливают Каждый день Крым ставит новые антирекорды — и где та грань, за которой начнётся катастрофа и паралич местного здравоохранения? А может, она уже началась и нам просто не говорят?..

5 47 6 249255 18.07
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Пенсионеры, заберите свои деньги Пенсионеры, заберите свои деньги У нас пенсионеры, мягко говоря, не жируют. Тем удивительнее ситуация, когда россияне, которым положена выплата накопительной части пенсии, не обращаются за ней…

5 41 6 242487 13.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9193225
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4969245

Сегодня в эфире