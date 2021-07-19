Роскосмос анонсировал повышение зарплат работникам предприятий космической отрасли

Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, один из первых шагов – повышение зарплат космонавтам. Далее это затронет сотрудников предприятий — инженеров, конструкторов и всех тех, кто создает технику, чтобы у них тоже появилась дополнительная мотивация цитирует слова Рогозина РИА Новости.

В апреле по поручению президента Владимира Путина космонавтам подняли зарплаты. Теперь опытные космонавты должны получать по 500 тысяч рублей в месяц, а кандидаты — по 300 тысяч.

