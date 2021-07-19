Российским авиакомпаниям пока не дали разрешения на полеты в египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх

Этого направления нет в приказе Росавиации о допусках перевозчиков к международным рейсам. В разделе об отказах названы свыше 230 направлений из аэропортов России, в том числе столичных на курорты Египта. Причина отказа не уточняется.

Источник РБК в Министерстве транспорта предположил, что это может быть связано с отсутствием рекомендации оперативного штаба.