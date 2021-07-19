Мосгорсуд отказал защите адвоката Ивана Павлова менять меру пресечения по делу о разглашении данных предварительного расследования. Ему по-прежнему будут запрещены определенные действия. В частности, юрист не сможет использовать средства связи, в том числе интернет, пользоваться почтой и общаться со свидетелями по своему делу. Суд не стал учитывать более 500 поручительств за Павлова, предоставленных его защитой.
Силовики обвинили Павлова в разглашении информации по делу журналиста Ивана Сафронова. Своей вины адвокат не признает.
Мосгорсуд отказал защите адвоката Ивана Павлова менять меру пресечения
Мосгорсуд отказал защите адвоката Ивана Павлова менять меру пресечения по делу о разглашении данных предварительного расследования. Ему по-прежнему будут запрещены определенные действия. В частности, юрист не сможет использовать средства связи, в том числе интернет, пользоваться почтой и общаться со свидетелями по своему делу. Суд не стал учитывать более 500 поручительств за Павлова, предоставленных его защитой.