Мосгорсуд отказал защите адвоката Ивана Павлова менять меру пресечения по делу о разглашении данных предварительного расследования. Ему по-прежнему будут запрещены определенные действия. В частности, юрист не сможет использовать средства связи, в том числе интернет, пользоваться почтой и общаться со свидетелями по своему делу. Суд не стал учитывать более 500 поручительств за Павлова, предоставленных его защитой.

Силовики обвинили Павлова в разглашении информации по делу журналиста Ивана Сафронова. Своей вины адвокат не признает.

