Журналистку интернет-издания Завьялову, сообщившую об избиении в автозаке, суд оштрафовал на тысячу рублей

Журналистку интернет-издания Лента.Ру Анастасию Завьялову, сообщившую об избиении в автозаке, Басманный суд оштрафовал на тысячу рублей. Ее признали виновной в мелком хулиганстве с неповиновением полиции. Об этом рассказала интернет-изданию «Медиазона» ее подруга, Полина Глухова.

Завьялову задержали в минувшую субботу, когда она попыталась снять, как задерживают ребенка на Чистых прудах. При этом полицейские действовали очень жестко. Выходные Завьялова провела в отделе полиции.

В Союзе журналистов России назвали данную ситуацию недопустимой.