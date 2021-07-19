Обвиняемый в растрате американский инвестор Майкл Калви уверен, что приговор по его делу повлияет на инвестиционный климат России. Об этом основатель фонда Baring Vostok сказал, выступая с последним словом в суде. По его мнению, оправдательный приговор суда стал бы «огромным позитивным сигналом о независимости судов и защите прав инвесторов».

В Кремле с Калви не согласились. «Отдельно взятое дело не может иметь глобального влияния», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В России принимаются системные меры для повышения инвестиционной привлекательности страны, это гораздо более важный процесс, — добавил Песков.

Прокуратура требует для Калви шесть лет условно по обвинению в растрате 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный», для других фигурантов — от 4 до 5,5 лет условно. Фигуранты вины не признают. Приговор будет вынесен 2 августа.