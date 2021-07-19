Минпросвещения планирует к 2030 году доверить проверку половины домашних заданий школьников искусственному интеллекту

Разработка должна стать частью программы «Цифровой помощник учителя». Об этом говорится в паспорте стратегии цифровой трансформации образования ведомства, передает ТАСС.

Паспорт новой стратегии представлен Министерством просвещения. За ближайшие девять лет будут созданы электронные сервисы для школьников, учителей и родителей, которые будут помогать им в учебном процессе. Кроме того, у каждого ученика по его итогам появиться цифровое портфолио, которое, в частности, станет основанием для поступления в колледжи ВУЗы и при трудоустройстве.

В ближайшие три года российские школы при составлении отчетности откажутся от бумаги. Им предстоит перейти на электронный документооборот на 90 процентов. За этот же срок в учебной программе треть составит цифровой контент. Преподаватели и дети через сеть будут получать материалы по самостоятельной подготовке и повышения квалификации. Министерство создаст общую интернет-платформу Моя школа для всех образовательных учреждений России.

Действующие сейчас дистанционные сервисы, которые внедрялись в 2020 году во время пандемии коронавируса вызывали множество нареканий родителей и учителей.