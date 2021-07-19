Российские суды за 11 лет не вынесли ни одного приговора почти по трети составов статей о защите конституционных прав и свобод граждан. Интернет-издание «МБХ медиа» подсчитало это на основе данных сервиса «Достоевский». По всем преступлениям из 19 главы УК, посвященной преступлениям, посягающим на конституционные права и свободы, с 2009 года были осуждены 98 тысяч человек. При этом по 14 составам преступлений ни одного приговора вынесено не было, еще по 18 было вынесено менее 30 приговоров.

Чаще других граждан наказывали за нарушение неприкосновенности жилища — 77 тысяч человек. Более 13 тысяч получили приговоры по статьям о нарушении авторских прав. Среди наименее используемых статей — воспрепятствование деятельности журналистов. По ней осудили 27 человек.