Режиссер Анна Кузьминых, освободившись сегодня из спецприемника, заявила о намерении покинуть Россию

Об этом, сообщает интернет-издание «МБХ медиа», она сказала, отвечая на вопрос о планах обжаловать арест. Она также напомнила про уехавшую Веронику Никульшину.

Кузьминых отбыла два административных ареста подряд вместе с участниками Pussy Riot. Оба раза ее арестовывали за неповиновение сотруднику полиции. Ранее из страны уехала участница Pussy Riot Вероника Никульшина. Причиной своего отъезда она назвала преследование участников группы и повторные аресты.