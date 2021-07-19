В Москве со следующего года могут разрешить онлайн-продажу рецептурных лекарств

По данным Интерфакса, столичная мэрия уже попросила соответствующее разрешение у правительства.

Дистанционная торговля не только снизит число очных обращений, что актуально в период пандемии, но и позволит лучше контролировать движение препаратов на рынке и исключить контрафакт. К тому же, как показал нынешний опыт продажи безрецептурных лекарств, такая форма торговли ведет к снижению розничной стоимости. Об этом говорится в совместном письме мэра Сергея Собянина и главы Сбера Германа Грефа.

Они просят правительство разрешение на эксперимент по онлайн-продаже в Москве, которая идеально подойдет в качестве пилотного региона с учетом уровня цифровизации столицы в сфере здравоохранения.

Заказать рецептурные лекарства можно будет на сайте аптеки или через приложение. Для оформления доставки предлагается использовать уникальный номер рецепта или графический код. Наркотические, психотропные, а также некоторые спиртосодержащие препараты придется покупать как и раньше.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова говорила в июне о начале пробных продаж в ряде регионов. Чиновник не исключала, что эта практика впоследствии распространится на всю страну.