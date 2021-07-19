Алексей Венедиктов просит столичные власти выделить деньги на видеотрансляцию голосования в Москве.

Руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов обратился к вице-мэру столицы Наталье Сергуниной с просьбой выделить деньги для трансляции в интернете работы московских избирательных участков 19 сентября во время выборов.

В интервью нашей радиостанции Венедиктов пояснил, почему речь идет о видеотрансляции только в один последний день трехдневного голосования.

«Меня спрашивают – почему я прошу Москву включить трансляцию лишь на последний день голосования.

Понятно, что надо хотя бы отбить то, что было на голосовании в Москве по поправкам а Конституцию летом прошлого года, когда трансляция со всех участках шла в интернет и любой избиратель мог наблюдать за голосованием в последний день.

Опираясь на этот прецедент, а опираться нужно именно на прецеденты, как учит меня Сергей Лавров, я и направил письмо главе администрации мэра Наталье Сергуниной с просьбой изыскать немалую сумму на эту трансляцию из бюджета города.

Трудновато будет с такой аргументацией — верните то, что было — отказать».

Напомним, — ранее ЦИК России утвердил порядок видеонаблюдения, который предусматривает, что видеотрансляция будет закрыта для обычных пользователей.