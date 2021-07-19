Мосгорсуд отклонил жалобу адвоката Ивана Павлова на запрет определённых действию

Юрист до сих пор не может пользоваться гаджетами или получать почту.

На закрытом от общественности заседании сегодня было людно. Защитниками Ивана Павлова выступили сразу восемнадцать человек. Эти люди принесли в суд более пятисот поручительств за адвоката. Подписались за него такие люди, как музыкант Андрей Макаревич, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, правозащитница Зоя Светова, а также политики Лев Шлосберг и Владимир Рыжков.

Один из присутствовавших сегодня юристов Игорь Берман объявил на заседании, что судили на нём не отдельного гражданина, а всю адвокатуру. Другой защитник Александр Мелешко отметил, что наложенный на Павлова запрет пользоваться средствами связи фактически лишил его возможности общаться с дочерью, которая живёт в Германии, «не понимаю, почему суд не учитывает, что Павлов – живой человек».



Несмотря на все эти доводы, Мосгорсуд признал законным ограничения, наложенные Басманным судом столицы. Адвоката вынудили их соблюдать из-за уголовного дела по статье о разглашении данных предварительного следствия. Иван Павлов говорил, что оно появилось после обращения одного из следователей по делу против журналиста Ивана Сафронова, которого адвокат защищает.

Вчера о своём закрытии объявило объединение юристов и журналистов «Команда 29», которое возглавлял Иван Павлов. Оно специализируется по делам о госизмене. По словам адвокатов, они пошли на этот шаг после блокировки их сайта в России, поскольку опасаются уголовного преследования.