Мосгорсуд отказал защите адвоката Павлова в просьбе отменить меру пресечения в виде запрета определенных действий

Мосгорсуд отказал защите адвоката Ивана Павлова, которая просила отменить меру пресечения в виде запрета определенных действий. На решение Басманного суда жалобы подавали около 40 коллег Павлова. В заседании участвовали 18 адвокатов юриста.

По этому постановлению Павлову запрещено общаться со свидетелями по своему уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет

Ивану Палову, который представляет интересы журналиста Ивана Сафронова, предъявлено обвинение в разглашении данных предварительного следствия.

