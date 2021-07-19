В Белоруссии продолжаются обыски в провинциальных изданиях

На этот раз силовики пришли в негосударственную региональную газету в городе Молодечно в Минской области. Главного редактора и его жену отвезли на допрос. Кроме того, двое сотрудников издания не выходят на связь.
2021-07-19T15:33:07+03:00
2021-07-19T15:33:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 19 июля 2021
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Д.Песков: Россия ниоткуда не выходила. Президент констатирует эту ситуацию, этот юридический принцип.
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