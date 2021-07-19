Вторую неделю в России от последствий коронавируса умирает более 700 человек в день

Впервые отметка в 700 потерянных жизней была преодолена 6 июля и с тех пор, смертность сохраняется примерно на таком же уровне. Несколько дней назад, 16 июля, показатель максимально приблизился к восьмистам, но затем все же отступил. Смертность начала снижаться. За прошедшие сутки в России скончалось 719 человек. В Москве, которая дает значительный процент летальных исходов с 26 июня жертвами последствий КОВИД-19 становятся более 100 человек.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко, которого цитирует РБК, говорит о том, что болезнь стала развиваться быстрее. Если раньше до серьезной степени поражения легких проходило 6-8 дней, то теперь вирус добивается цели за 3-4 дня. Условная летальность заболевания составляет по данным оперштаба около двух с половиной процентов.

Сегодня в России зарегистрировано 24 тысячи 663 новых случаев заражения коронавирусом.