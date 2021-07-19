Союз журналистов России осудил задержание сотрудницы интернет-издания «Лента.ру» Анастасии Завьяловой

Как ожидается, сегодня в суде против нее может быть рассмотрен административный протокол о мелком хулиганстве из-за конфликта с полицейскими.

Задержание Завьяловой глава Союза журналистов России Владимир Соловьев считает недопустимым. Как передает агентство ТАСС, в организации заверили, что связались с центральным аппаратом МВД и, как там выразились, «держат ситуацию на контроле».

В самой «Ленте.ру» ранее утверждали, что журналист интернет-издания стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах и пыталась заснять происходящее на видео. Как отмечалось, Завьялова хотела снять, в том числе, и нагрудные знаки полицейских. Однако, по ее словам, силовики сначала уклонялись от попадания в кадр, а затем задержали и доставили в ОВД, при этом ударив ее головой об стол и нанеся травму руки.

В полиции приводят другую версию произошедшего с сотрудницей «Ленты.ру». Там утверждают, что Завьялова мешала работе полиции и не реагировала на требования силовиков, а также не сообщала о том, что она журналист.

Завьяловой по административному протоколу грозит до 15 суток ареста.