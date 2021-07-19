Суд удалился на вынесение приговора по громкому делу в отношении банка «Восточный» и американского Майкла Калви

Мещанский суд Москвы удалился на вынесение приговора по громкому делу в отношении банка «Восточный» и американского Майкла Калви. Прокуратура, которая обвиняет Калви в растрате, просит приговорить его к 6-ти годам лишения свободы условно. Сам Калви, выступая сегодня с последним словом, не признал себя виновным и заявил, что решение суда повлияет не только на него и его коллег, но и на все российское бизнес-сообщество.

Кремль считает, что решение по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви не повлияет на инвестиционный климат в России. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В России принимаются системные меры для повышения инвестиционной привлекательности страны, это гораздо более важный процесс, сказал Песков.