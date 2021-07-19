ФК «Спартак Москва» сыграет с португальской «Бенфикой» в третьем раунде квалификации футбольной Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Спартак Москва» сыграет с португальской «Бенфикой» в третьем раунде квалификации футбольной Лиги чемпионов. Таковы результаты жеребьевки, которая проходит сегодня в швейцарском Ньоне. Первый матч пройдет 3-го или 4-го августа, ответный 10-го августа. Победитель пары выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Проигравший отправится в групповой этап Лиги Европы.