12-го августа состоится первая встреча сторон в суде по иску, который РСПП предъявил «Эху Москвы»

12-го августа состоится первая встреча сторон в суде по иску о защите чести и достоинства, который Российский союз промышленников и предпринимателей предъявил радиостанции «Эхо Москвы». Речь идет о программе Сергея Пархоменко, в которой тот раскритиковал главу РСПП Александра Шохина из-за конфликта вокруг разрешения на установку памятной таблички на доме, который организация занимает на Котельнической набережной. РСПП требует опровергнуть сведения, прозвучавшие в передаче «Суть событий» 9-го октября прошлого года, и взыскать компенсацию морального ущерба в размере 500 тысяч рублей.
2021-07-19T14:33:48+03:00
2021-07-19T14:33:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 19 июля 2021
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