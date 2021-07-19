Роспотребнадзор рекомендует членам избиркомов привиться от коронавируса перед выборами

Ведомство также категорически запрещает людям, находящимся в помещении избирательной комиссии или в помещении для голосования, рукопожатия и другие физические контакты, которые нарушают безопасную дистанцию между ними. В рекомендациях, размещенных на сайте Центризбиркома, говорится, что перед голосованием избиратель должен предъявить свой паспорт в развернутом виде без передачи в руки члену комиссии.
2021-07-19T14:31:46+03:00
2021-07-19T14:31:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 19 июля 2021
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