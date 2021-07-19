В России две недели подряд от коронавируса умирает более 700 человек в сутки

По данным оперштаба, накануне скончались 719 человек. Первый раз смертность от коронавируса перешагнула отметку в 700 человек 6-го июля. За минувшие сутки в России было официально зафиксировано 24633 новых случая заболевания.
2021-07-19T14:31:06+03:00
2021-07-19T14:31:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 19 июля 2021
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Д.Песков: Россия ниоткуда не выходила. Президент констатирует эту ситуацию, этот юридический принцип.
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