Частную подземную тюрьму нашли в заброшенном коттедже под Петербургом

В соседнем бункере обнаружили печь, которую, по предположениям журналистов, могли использовать как крематорий.

Замаскированное бетонное подземелье под разграбленным частным домом на уединённом участке к северу от Петербурга журналисты обследовали после звонка мигранта, который, по мнению авторов материала, хотел чем-нибудь поживиться в брошенном здании. За остатками высокого забора, который окружал площадку, стоит коттедж с гаражом. Через его ворота по опускающемуся полу небольшой микроавтобус попадал в подземный уровень. Там за массивными металлическими воротами расположено большое помещение. За ним — караульное отделение, мимо которого через перекрытые решётками проходы можно попасть к трём камерам. В каждой из них санузел и двухъярусные кровати. О предназначении бункера можно только догадываться, рассказал один из авторов материала, журналист интернет-издания 47news.ru Виктор Смирнов.

По данным издания первым собственником участка был бывший начальник оперчасти одного из петербургских следственных изоляторов. Он скончался три года назад. Позже в числе владельцев дома был судимый за похищение и разбой горожанин, который десять лет назад сменил фамилию на Эскобар. Год назад объект изучал Следственный комитет. Оперативники разбирали дом и сдвинули с места баню, под которой нашли ещё одно подземелье с лебёдкой и крупной печью, в которой может поместиться тело человека. По неофициальным данным, следователи так и не определили, когда и зачем под загородным коттеджем обустроили тюремные казематы.

Только что стало известно, что тяжёлая техника уже засыпала землёй вход в подземелье, где побывали журналисты. По их данным, на публикацию о частной тюрьме отреагировали сотрудники Следственного комитета. С момента выхода публикации до начала работ прошло чуть более часа.