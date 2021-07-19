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14:10, 19 июля 2021

Японский бизнес, спонсирующий Олимпиаду, сомневается, стоит ли связывать свои бренды с предстоящими соревнованиями

Японский крупный бизнес, спонсирующий Олимпиаду в Токио, сомневается, стоит ли связывать свои бренды с предстоящими международными соревнованиями, не получившими широкой общественной поддержки, сообщают зарубежные издания.

С подробностями — Ринат Валиулин.

Национальные компании, входящие в число топ-спонсоров Олимпиады, уже в июне начали нанимать консультантов для оценки вероятного ущерба их имиджу в связи с тем, что значительная часть населения страны не поддерживает проведение этого масштабного мероприятия в условиях пандемии. Как сообщила накануне газета Йомиури Симбун, крупнейший японский автопроизводитель Тойота собирается отказаться от показа рекламы связанной с Играми, хотя и предоставит, согласно контракту, в распоряжение спортсменов и организаторов более 3 тысяч автомобилей. Со слов главного менеджера концерна, цитата, «Олимпиада становится событием, которое не получило понимание общественности», конец цитаты. Официальные лица корпорации, включая ее президента, намерены пропустить церемонию открытия 23 июля. Как писала ранее британская Файнэншл таймс, японские корпорации, которые суммарно заплатили более 3 млрд долларов на поддержку токийской Олимпиады, опасаясь ее токсичности, готовили параллельно сразу две рекламные кампании — с упоминанием и практически без отсылок к Играм.

Согласно проведенным в Японии опросам общественного мнения, 55 процентов жителей страны выступают против проведения Олимпийских игр в текущем году.


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