Мосгорсуд рассматривает апелляцию главы «Команды 29» Ивана Павлова на запрет определённых действий

Мосгорсуд сегодня рассматривает апелляцию главы независимого объединения юристов «Команда 29» Ивана Павлова на запрет определённых действий. Такую меру пресечения ранее ему выбрали в связи с расследованием дела о разглашении данных предварительного следствия. Накануне «Команда 29» объявила о своем закрытии.

Адвокат Евгений Смирнов в эфире «Эха Москвы» заявил, что давление на организацию началось во время дела журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.

Напомним, что Ивана Павлова как раз обвиняют в разглашении данных по делу Сафронова.