Amnesty International утверждает, что за десятками журналистов и политиков ведется слежка с помощью шпионских программ

Международная организация Amnesty International утверждает, что за десятками журналистов, правозащитников и политиков по всему миру ведется слежка с помощью шпионских программ.

Шпионское программное обеспечение разработали израильские специалисты из NSO Group. Система используется против террористов, но вероятно по заказу ряда правительств ее функционал был направлен и против представителей гражданского общества, а также против сотрудников ведущих мировых изданий.

Правозащитники посмотрели 50 тысяч телефонных номеров, которые оказались в их распоряжении. Потенциальные жертвы слежки, которая длилась не менее пяти лет, были выявлены в 11 странах, включая Азербайджан, Индию, Казахстан, Саудовскую Аравию, Марокко. Программа «Пегас», установленная на гаджет жертвы, позволяет злоумышленникам получить полный доступ к сообщениям устройства, электронной почте, мультимедиа, микрофону, камере, звонкам и контактам.

Среди потенциальных жертв – журналисты Associated Press, CNN, The New York Times и Reuters. Программное обеспечение было установлено на телефоны родственников убитого саудовского публициста Джамаля Хашогги.

Представители разработчика, компании NSO Group утверждают, что выводы правозащитников основаны на неправильных предположениях, а шпионская технология используется в первую очередь для спасения жизней.



Редактор отдела расследований проекта «Важные истории» Роман Шлейнов считает, что ответственные должны понести за это наказание.

Эксперт в области высоких технологий Александр Исавнин считает, что власти любых стран имеют возможность следить за интересными им людьми, просто чаще всего лучше скрываются. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы». Александр Исавнин напомнил, что личные переписки российских оппозиционеров ранее также появлялись в открытом доступе.

Депутаты венгерского парламента от оппозиции уже потребовали провести международное расследование по факту слежения за активистами, журналистами и представителями бизнеса и политики с помощью смартфонов. Не исключено, что будет объявлено о проведении чрезвычайной сессии.

Только что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила слежку за людьми. Она сказала, что информация, которая представлена в расследовании, еще проверяется. Если она подтвердится, то происходящее будет признано недопустимым.