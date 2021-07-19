Основатель Conflict Intelligence Team считает, что расследование о слежке за журналистами повлечет множество исков

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев считает, что расследование зарубежных СМИ о слежке за журналистами и политиками повлечет за собой множество судебных исков. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«NSO Group будет подавать в суд, о чем она уже заявила, на журналистов, которые заявляют, что якобы их ПО использовалось для слежки, в том числе в случаях слежки, когда журналисты были убиты. И скорее всего появятся различные правозащитники, активисты, которые подадут в суд ли на NSO, либо на правительственные организации, что использовалось такое серьезное ПО» – считает Левиев.

По мнению Левиева, эти разбирательства будут длиться не один год и раскроют много новой информации.

Эксперт назвал пугающей и серьезной обнаруженную уязвимость. «Чем страшна: от жертвы ничего не требуется. Не требуется, чтобы он что-то нажимал, открывал, загружал, устанавливал. Просто есть телефон, в данном случае чаще всего это айфон, отправляется на него сообщение, и телефон уже под контролем того, кто следит» – говорит Левиев.

Шпионское программное обеспечение Pegasus израильской компании NSO Group использовалось для взлома телефонов, принадлежащих журналистам и активистам по всему миру, сообщили иностранные СМИ в рамках совместного расследования 17 изданий.