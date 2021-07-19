Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор

Он скончался в возрасте 86-ти лет после продолжительной болезни. Карикатуры были опубликованы в датской газете «Юлландс Постен» в сентябре 2005-го года. Это привело к массовым протестам во многих странах. Некоторые акции закончились беспорядками, в них погибли более 100 человек. В 2015-м году террористы совершили нападение на французский сатирический журнал «Шарли Эбдо», которые перепечатал карикатуры. В результате теракта погибли 12 человек.
2021-07-19T13:34:50+03:00
2021-07-19T13:34:50+03:00
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13:34, 19 июля 2021
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