Союз журналистов обратился в МВД в связи с задержанием корреспондента издания «Лента.ру» Анастасии Завьяловой на Чистопрудном бульваре. Ранее издание сообщало, что 17-го июля полицейские задержали Завьялову и доставили ее в отдел МВД по Басманному району. В полиции утверждают, что журналистка препятствовала служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов. В ее отношении составлен протокол о мелком хулиганстве. Она, в свою очередь, утверждает, что она снимала задержание женщины с ребенком на Чистых прудах. Сотрудники полиции попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков, а затем задержали Завьялову и доставили ее в ОВД.