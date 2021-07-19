Никто из подзащитных адвокатского объединения «Команда 29» не отказался от работы с его юристами

Об этом ТАСС сообщила адвокат Валерия Ветошкина, которая входила в эту структуру. Ранее «Команда 29» сообщила о самороспуске после того, как стало известно, что российские власти подозревают ее в сотрудничестве с нежелательной организацией из Чехии.