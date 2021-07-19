Никто из подзащитных адвокатского объединения «Команда 29» не отказался от работы с его юристами

Об этом ТАСС сообщила адвокат Валерия Ветошкина, которая входила в эту структуру. Ранее «Команда 29» сообщила о самороспуске после того, как стало известно, что российские власти подозревают ее в сотрудничестве с нежелательной организацией из Чехии.
2021-07-19T13:34:15+03:00
2021-07-19T13:34:15+03:00
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13:34, 19 июля 2021
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Д.Песков: Россия ниоткуда не выходила. Президент констатирует эту ситуацию, этот юридический принцип.
М.Курников: То есть выход из Советского Союза — это не выход России из СССР, это выход всех республик. Я правильно понимаю логику президента?
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